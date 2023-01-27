En sık kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan İnstagram çöktü mü? Merak ediliyor. Anlık olarak yaşanan sorunların ardından kullanıcılar tarafından ilk araştırılmakta olan soru İnstagram çöktü mü? Sorusu oluyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 27 Ocak İnstagram'da sorun mu var, neden açılmıyor? İnstagram çöktü mü? 27 Ocak İnstagram'da sorun mu var, neden açılmıyor? İnstagram'da problem mi var?

İnstagram çöktü mü? Sorusu, İnstagram kullanıcılarının sorun yaşamasının ardından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Bu nedenle İnstagram çöktü mü? Sorusu, konuya ilişkin olarak en çok merak edilmekte olan sorular arasında yer alıyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 27 Ocak İnstagram'da sorun mu var, neden açılmıyor? İnstagram çöktü mü? 27 Ocak İnstagram'da sorun mu var, neden açılmıyor? İnstagram'da problem mi var?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasının çöktüğüne dair bir açıklama gerçekleştirilmemesinin yanı sıra dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde İnstagram uygulamasına 27 Ocak gününde bir problem gözükmüyor. Aşağıda yer almakta olan grafikte son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen raporlamalar yer almaktadır.