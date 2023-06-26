İnstagram'da meydana gelen sorun sonrasında çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından İnstagram'da meydana gelen sorun araştırılmaktadır. İnstagram'ın hatasının kaynağı merak konusu oldu. Peki, İnstagram çöktü mü? 26 Haziran İnstagram açılmıyor! İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? İşte detaylar...

En çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alan İnstagram'a girişte sıkıntılar yaşanmaktadır. Kullanıcılar tarafından İnstagram'da meydana gelen sorun araştırılmaktadır. İnstagram'ın hatasının kaynağı merak konusu oldu. Peki, İnstagram çöktü mü? 26 Haziran İnstagram açılmıyor! İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İnstagram için 20 saat içerisinde bildirilen raporlar şu şekildedir: