25 Eylül'de Instagram'ın çökmesi ve kullanıcıların uygulamaya erişememesi büyük bir sorun oluşturdu. Instagram'da yaşanan bu durumun nedeni araştırılmaktadır. Peki, İnstagram çöktü mü? 25 Eylül İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? İşte detaylar...

En çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alan İnstagram'da meydana gelen sorun araştırılmaktadır. 25 Eylül İnstagram çöktü mü merak konusu oldu. Arama motorlarında İnstagram neden açılmıyor sorgulatılıyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 25 Eylül İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde İnstagram sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece İnstagram'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak İnstagram'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.