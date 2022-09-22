Instagram çöktü mü 2022? Instagram neden çöktü? 22 Eylül Instagram'a ne oldu? Instagram'a neden giriş yapamıyorum?

Instagram son zamanların en popüler sosyal medya aracı. Instagram kullanıcıları ise gününün çoğunu Instagram'da geçiriyor bu nedenle uygulamaya giremediklerinde akıllarına ilk gelen şey Instagram çöktü mü? Instagram'a neden giriş yapamıyorum? oluyor. Instagram'a giriş yapamayan kullanıcılar arama motorlarında Instagram çöktü mü? Sorusunu aratıyor. Peki, 22 Eylül 2022 Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu?

İnstagram'a giriş esnasında problemle karşılaşan kullanıcılar ilk olarak Instagram'ın çöküp çökmediğini merak ediyor. Instagram uygulamasına giriş yapamamanız için birden fazla sebep olabilir. Bunun için sorunları gidermek için adım adım kontroller yapmanız gerekiyor. Eğer internet bağlantınızdan ve hesap bilgileri, hesap durumu ve diğer faktörleri kontrol edip emin olduktan sonra sıra Instagram uygulamasını kontrol etmeye geliyor. Peki, Instagram çöktü mü? 22 Eylül Instagram'a ne oldu? Instagram'a neden giriş yapamıyorum? İşte detaylar haberimizde...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN ÇÖKTÜ?

Instagram'a girememenizin nedeni kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 22 Eylül tarihinde Instagram'da bazı sorunlar olabileceği yönünde bir çıkarım yapılıyor.

INSTAGRAM'A NEDEN GİREMİYORUM?

Sosyal medya devine son zamanlarda yeni özellikler eklendi. Instagram yeni prodüsürler belirliyor. Çıplak ve müstehcen görüntülere karşı harekete geçilmişti. Bugün akşam saatlerinde uygulamaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar profile girmeye çalışırken otomatik uygulamadan geri atılıyor.Sosyal medyada, Twitter'da bu sorunun sunucu kaynaklı olduğu belirtiliyor. En çok da android telefonlarda bu sorunun yaşandığı söyleniyor. Fakat Instagram tacizlere karşı yeni bir strateji geliştiriyor ve teknik olarak çalışmalar devam edince kesintinin kaynağının bu çalışmalar olabileceği de ileri sürülüyor.

SANSÜR UYGULAYACAK

Instagram, çıplaklığın ve zorbalığın önüne geçecek yeni bir filtre üzerinde çalışıyordu. Popüler sosyal medya ağı DM yani direkt mesajlar üzerinden gönderilen çıplak ve müstehcen fotoğraflara otomatik olarak sansür uygulayacak.

Sosyal medyada son yıllarda artan zorbalık ve taciz için yeni önlemler alan Instagram özellikle kadın kullanıcıların maruz kaldığı bu duruma el atıyor. İçeriği bilinmeyen ve tanınmayan kişiler tarafından gönderilen mesajlardaki yaşanacak tatsız deneyimi sone erdirecek bu filtre kullanıcıları sevindirdi.

INSTAGRAM, MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARA KARŞI UYARACAK

Ayrıca uygulama gönderilen mesajlardaki belirli cinsel ya da hakaret içeren kelimeleri de otomatik algılayarak kullanıcıları uyaracak. Yazılım geliştirici Alessandro Paluzzi, Twitter üzerinden yeni özellik ile ilgili ekran görüntüsü paylaştı.