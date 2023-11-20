İnstagram çöktü mü merak konusu oldu. 20 Kasım İnstagram'da yaşanan sorunlar araştırılıyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 20 Kasım İnstagram sorun ne? İşte detaylar...

Sosyal medya devi Instagram'da global bir çökme yaşandığı iddia ediliyor. Kullanıcılar platforma giriş yapmakta zorluk çektiklerini ve bazı özelliklerin düzgün çalışmadığını rapor ediyorlar. Arama motorlarında İnstagram'da yaşanan sorunun nedeni sorgulatılıyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 20 Kasım İnstagram sorun ne? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram'da yaşanan sorun araştırılan konular arasında yer alıyor. Son 24 saat içerisinde bildirilen raporlara göre İnstagram'da bir sorun görülmemektedir.

20 KASIM İNSTAGRAM SORUN NE?

Var olan araçlar sayesinde İnstagram sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece İnstagram'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak İnstagram'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.