Instagram çöktü mü? 20 Ağustos Salı Instagram'a ne oldu?

Instagram uygulamasını kullanırken erişim sorunu ile karşılaşan vatandaşlar, sorun için çözüm aramakta. Instagram tarafından henüz resmi açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. Instagram çöktü mü sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Instagram çöktü mü? 20 Ağustos Salı Instagram'a ne oldu? İşte detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram uygulamasını kullanırken erişim sorunu ile karşılaşan vatandaşlar, sorun için çözüm aramakta. Instagram tarafından henüz resmi açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

INSTAGRAM'A NE OLDU?

Instagram'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir.