En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan İnstagram'a girişte sıkıntı yaşanmakta. Kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşamasının ardından İnstagram çöktü mü? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, İnstagram çöktü mü? 2 Haziran İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? İnstagram hata nedir? İşte detaylar...

İnstagram çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından İnstagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. İnstagram'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Instagram sorun mu var? sorusunu araştırmaya başladı. İnstagram'da meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, İnstagram çöktü mü? 2 Haziran İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? İnstagram hata nedir?Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde İnstagram sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece İnstagram'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak İnstagram'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

İNSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: