İnstagram'a giriş yapamayan kişilerin ilk aklına gelen sorulardan bir tanesi İnstagram çöktü mü? Sorusudur. Kullanıcıların yaşadıkları sorunlar karşısında ilk akıllarına gelen şey ise İnstagram çöküp çökmediği durumu oluyor. Peki İnstagram çöktü mü? 2 Eylül İnstagram'a ne oldu? İnstagram'a neden giriş yapamıyorum?

İnstagram uygulamasına giriş yapamamanız için birden fazla sebep olabilir. Bunun için sorunları gidermek için adım adım kontroller yapmanız gerekiyor. Eğer internet bağlantınızdan ve hesap bilgileri, hesap durumu ve diğer faktörleri kontrol edip emin olduktan sonra sıra İnstagram uygulamasını kontrol etmeye geliyor. Peki İnstagram çöktü mü? 2 Eylül İnstagram'a ne oldu? İnstagram'a neden giriş yapamıyorum?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasında kullanıcıların yaşadıkları problemi rapor etmesinden bu durumu anlamak mümkündür. Farklı kaynaklar ve araçlar sayesinde İnstagram uygulamasının sunucularında bir sorun olup olmadığınız anlamak mümkün. Aşağıda yer alan grafikte, son 24 saat içerisinde yapılan İnstagram şikâyet raporlarının sayısı yer alıyor. Bu grafiğe göre İnstagram'da anormal bir durum söz konusu olabilir.

Bu grafik, günün saatine göre tipik rapor hacmine nazaran son 24 saat içinde gönderilen sorun raporlarının bir görünümünü gösterir. Bazı sorunların gün boyunca bildirilmesi yaygındır.

İNSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPAMIYORUM?

Kullanıcıların İnstagram'a giriş yapamama sebepleri birden fazla sorundan kaynaklı olabilmektedir. Raporlar göz önüne alındığında eğer bir şikâyet yoğunluğu yok ise sorun sizden kaynaklı olabilir. Bu durumda hesabınızın durumunu kontrol etmek için e-mail kutunuzu kontrol edebilirsiniz.

INSTAGRAM MESAJLARI NASIL GÖRÜRÜM?

Direkt mesajları Android ve iPhone için Instagram uygulamasından veya Android için Instagram Lite uygulamasından görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Birisinin gönderdiği direkt mesajı görmek için:

Akışınızın sağ üst köşesindeki veya simgesine dokunun.

Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.