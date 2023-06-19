İnstagram'da meydana gelen sorun sonrasında neden açılmadığı araştırılıyor. Kullanıcılar tarafından hatanın kaynağı araştırılmaktadır. İnstagram neden açılmıyor merak konusu oldu. Peki, İnstagram çöktü mü? 19 Haziran İnstagram neden açılmıyor? İnstagram sorun ne? İşte detaylar...

En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan İnstagram'a girişte sıkıntı yaşanmakta. İnstagram'da meydana gelen sorun sonrasında kullanıcılar tarafından hatanın kaynağı araştırılmaktadır. İnstagram neden açılmıyor merak konusu oldu. Peki, İnstagram çöktü mü? 19 Haziran İnstagram neden açılmıyor? İnstagram sorun ne? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Son 24 saat içinde İnstagram için rapor edilen kesintiler şu şekildedir: