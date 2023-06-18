İnstagram'a girişte sıkıntı yaşamasının ardından İnstagram çöktü mü? sorusunu araştırmaya başladı. İnstagram neden açılmıyor merak konusu oldu. Peki, İnstagram çöktü mü? 18 Haziran İnstagram sorun ne, neden açılmıyor? İnstagram problem mi var? İşte detaylar...

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından İnstagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. İnstagram'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Instagram sorun mu var? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, İnstagram çöktü mü? 18 Haziran İnstagram sorun ne, neden açılmıyor? İnstagram problem mi var? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde İnstagram sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece İnstagram'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak İnstagram'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: