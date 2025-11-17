Haberler

Instagram çöktü mü? 17 Kasım Pazartesi Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü? 17 Kasım Pazartesi Instagram neden açılmıyor?
Güncelleme:
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Instagram kullanıcıları platformda çeşitli teknik sorunlarla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların açılmaması, paylaşımlara erişimde yaşanan aksaklıklar ve sayfa yenileme problemleri, kullanıcılar arasında kısa süreli şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada geniş yankı buldu. Peki, Instagram çöktü mü? 17 Kasım Pazartesi Instagram neden açılmıyor?

17 Kasım Pazartesi sabahı Instagram kullanıcıları, platformda bazı teknik aksaklıklarla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi ve paylaşımlara erişim sorunları, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar deneyimledikleri sorunları paylaşırken, aksaklığın kaynağı ve ne kadar yaygın olduğu merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizin devamında.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

17 Kasım Pazartesi sabahı Instagram kullanıcıları, platforma erişimde çeşitli aksaklıklarla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi, hikayelerin açılamaması ve ana sayfanın yenilenmemesi gibi problemler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar arasında "Instagram çöktü mü?" sorusu yoğun şekilde tartışıldı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Uluslararası dijital izleme servislerinden alınan bilgilere göre, yaşanan sorun tamamen küresel bir çökmeden kaynaklanmıyor; bazı bölgelerdeki bağlantı aksaklıkları problemi tetikledi. Sabah saatlerinde artan veri trafiği ve bölgesel internet altyapısındaki geçici sorunlar, kullanıcıların uygulamaya erişimini zorlaştırdı. Instagram teknik ekipleri, problemi gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Uzmanlar, bu tür aksaklıkların genellikle yoğun trafik veya bölgesel bağlantı sorunlarından kaynaklandığını belirtiyor. Instagram yetkilileri, problemin geçici olduğunu ve platformun normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Kullanıcılara uygulamayı güncelleme, cihazı yeniden başlatma ve internet bağlantısını kontrol etme gibi basit önlemler öneriliyor. Teknik ekipler, Instagram'ın en kısa sürede tam kapasiteyle çalışmasını sağlamak için süreci yakından takip ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
