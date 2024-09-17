17 Eylül tarihinde Instagram'da yaşanan erişim sorunu, birçok kullanıcıyı endişelendirdi. Sosyal medyada, "Instagram çöktü mü?" sorusu kısa sürede gündemin ana başlıklarından biri haline geldi. Kullanıcılar, hesaplarına giriş yapamadıkları ve uygulamanın bazı bölümlerinin çalışmadığını fark ettiklerinde bu durumu diğer platformlarda paylaşarak çözüm arayışına girdiler. Instagram'a neden girilemediği ve platformda ne tür bir teknik aksaklık yaşandığı merak konusu oldu. Peki, Instagram çöktü mü? 17 Eylül Instagram'a neden girilmiyor, ne oldu?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Instagram şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Çoğu kullanıcı, hikayeleri görüntüleyemediğini, gönderi paylaşamadığını veya akışlarının güncellenmediğini belirtti. Erişim sorunlarının yaşandığı dönemlerde, Instagram'ın sunucularında teknik bir problem olabileceği ya da platformun planlı bakım çalışmaları gerçekleştirdiği düşünülüyor. Ancak resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı ve sorunun ne kadar sürede çözüleceği gibi bilgiler de takipçiler tarafından merakla bekleniyor.