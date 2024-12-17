INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 17 Aralık Salı Instagram'a neden girilmiyor, sorun ne?

Instagram çöktü mü? 17 Aralık Salı günü kullanıcılar, popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim sağlayamayınca büyük bir panik yaşadı. Özellikle Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden gelen şikayetler, Instagram'da global çapta bir sorun olabileceğini gösteriyor. Peki, Instagram'da yaşanan bu erişim sorununun nedeni ne? Teknik bir arıza mı, yoksa genel bir çökme mi yaşanıyor? İşte, 17 Aralık Instagram erişim sorunuyla ilgili son gelişmeler ve detaylar!

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Instagram şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor. Instagram son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler şu şekilde;

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Instagram'da yaşanan bu tür problemler genellikle sunucu kaynaklı ya da teknik bakım çalışmaları sırasında meydana geliyor. Şu ana kadar Meta (Instagram'ın çatı şirketi) tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kısa süre içerisinde sorunun çözüleceği tahmin ediliyor.