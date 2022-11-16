En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan İnstagram'a erişimde sıkıntı yaşanmakta. Erişim sorunu yaşan kullanıcılar tarafından ilk akla gelen sorulardan bir tanesi İnstagram çöktü mü? Sorusu oluyor. Kullanıcıları bu sorunun yanı sıra 16 Kasım İnstagram'a neden giriş yapılmıyor? Sorusunu da araştırıyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 16 Kasım İnstagram'a neden giriş yapılmıyor? İnstagram'da sorun mu var?

İnstagram çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından İnstagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. İnstagram'da ortaya çıkan sorun sonrasında platformun kullanıcıları Instagram sorun mu var? sorusunu araştırmaya başladı. İnstagram'da meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, İnstagram çöktü mü? 16 Kasım İnstagram'a neden giriş yapılmıyor? İnstagram'da sorun mu var? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar farklı sorunlarla karılaştı. Uygulama tarafından henüz resmi bir açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

İNSTAGRAM'DA SORUN MU VAR?

Birçok İnstagram kullanıcısı bu durumdan rahatsız olmuş ve farklı şekillerde dile getirmiş durumdadır. Farklı kaynaklardan sağlanan verilere göre yapılan raporlamalar aşağıdaki gibidir. Aşağıda yer alan grafik, son 24 saat içerisinde kullanıcılar tarafından bildirilen hata raporlarıdır. Her ne kadar resmi bir açılama yapılmasa da bu grafiğe bakarak sorun olup olmadığını anlamak mümkün.