Kullanıcılar, Instagram'a giriş yapmaya çalışırken sorunlarla karşılaştılar. Instagram'ın neden çöktüğü ve ne zaman düzeleceği hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, İnstagram çöktü mü? 15 Eylül İnstagram sorun ne, neden açılmıyor? İşte detaylar...

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram'da 15 Eylül tarihinde erişim sorunu yaşandı. İnstagram çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından İnstagram'da meydana gelen sorun araştırılmaktadır. Peki, İnstagram çöktü mü? 15 Eylül İnstagram sorun ne, neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde İnstagram sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece İnstagram'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak İnstagram'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

15 EYLÜL İNSTAGRAM SORUN NE?

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: