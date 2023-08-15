İnstagram çöktü mü? 15 Ağustos Salı İnstagram da sorun mu var?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'da erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar, sosyal medya platformuna giriş yapmakta zorlandı. Instagram'ın çöktüğü iddiaları gündeme geldi. Yetkililer, konuyla ilgili açıklama yapmadı ve sorunun ne zaman çözüleceği bilinmiyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 15 Ağustos İnstagram da sorun mu var?

Popüler sosyal medya platformu Instagram'da yaşanan erişim sorunları kullanıcılar arasında 'Instagram çöktü mü?' sorusunu gündeme getirdi. Sorunun nedeni ve ne zaman çözüleceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 15 Ağustos İnstagram da sorun mu var? İnstagram çöktü mü?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadığı için İntagram'ın çökme durumu hakkında resmi bilgi yok. Farklı kaynaklar aracılığı ile edinilen bilgiler dahilinde erişm problemi olduğu ifade ediliyor.. Raporlara bakıldığında ise 15 Ağustos Salı tarihinde İnstagram'da herhangi bir şikayet bildirimleri görülüyor. gözükmüyor. İşte son 24 saat içerisinde İnstagram için oluşturulan raporlamalar;

INSTAGRAM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Sağ üstteki simgesine ve sonra Ayarlar ve gizlilik'e dokunun. Daha fazla bilgi ve destek kısmında Yardım'a dokunun. Sorun Bildir'e dokunun. Buradan problemi gördüğünüz yere geri gitmeyi ve sorunu bildirmek için telefonunuzu sallamayı seçebilirsiniz veya Sallamadan sorun bildir'e dokunabilirsiniz.