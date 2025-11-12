Instagram çöktü mü? 12 Kasım Çarşamba Instagram neden açılmıyor?

12 Kasım Çarşamba sabahı Instagram'da kullanıcılar beklenmedik sorunlarla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların açılmaması, paylaşımlara erişimde yaşanan aksaklıklar sosyal medyada hızla konuşulmaya başlandı. Kullanıcıların deneyimleri gündeme taşınırken, yaşanan teknik problemin boyutu merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

12 Kasım Çarşamba sabahı Instagram kullanıcıları, platforma erişimde çeşitli aksaklıklarla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi, hikayelerin açılamaması ve ana sayfanın yenilenmemesi gibi problemler sosyal medyada hızla gündem oldu. Kullanıcılar arasında "Instagram çöktü mü?" sorusu yoğun şekilde tartışıldı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Uluslararası dijital izleme servislerinden gelen verilere göre, yaşanan aksaklık küresel bir çökmeden ziyade bazı bölgelerdeki bağlantı problemlerinden kaynaklandı. Sabah saatlerinde artan veri trafiği ve bölgesel internet altyapısındaki geçici sorunlar, kullanıcıların uygulamaya erişimini zorlaştırdı. Instagram teknik ekipleri, sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Uzmanlar, bu tür aksaklıkların genellikle yoğun trafik veya bölgesel bağlantı sorunlarından kaynaklandığını belirtiyor. Instagram yetkilileri, yaşanan problemin geçici olduğunu ve platformun normale dönmesi için çalıştıklarını açıkladı. Kullanıcılara, uygulamayı güncelleme, cihazı yeniden başlatma ve internet bağlantısını kontrol etme gibi basit önlemler öneriliyor. Teknik ekipler, platformun en kısa sürede tam kapasiteyle çalışmasını sağlamak için süreci yakından takip ediyor.