Sosyal medya platformu Instagram, dünya genelinde erişim sorunları yaşadı. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmakta ve paylaşımlarını yüklemekte zorluk çekti. Peki, İnstagram çöktü mü? 11 Eylül İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? İşte detaylar...

İnstagram çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İnstagram neden açılmıyor merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından İnstagram'da yaşanan sorunun kaynağı araştırılmaktadır. Peki, İnstagram çöktü mü? 11 Eylül İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde İnstagram sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece İnstagram'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak İnstagram'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

11 EYLÜL İNSTAGRAM SORUN NE?

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: