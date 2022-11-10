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Instagram çöktü mü? 10 Kasım Instagram'da sorun mu var?

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Instagram çöktü mü? 10 Kasım Instagram'da sorun mu var?

Sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer alan Instagram çöktü mü sorusu devam ediyor. Ağ hatası, akış yenileyememe, uygulamadan atma gibi sorunlarla karşılaşabilen Instagram, bu nedenle kullanıcıların da gündeminde yer alıyor. Peki, Instagram çöktü mü? 10 Kasım Instagram'da sorun mu var?

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Sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer alan İnstagram çöktü mü sorusu sorulmaya devam ediyor. Peki, Instagram çöktü mü? 10 Kasım Instagram'da sorun mu var? İşte detaylar haberimizde...

10 KASIM 2022 INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak herhangi bir sorun bulunmuyor.

Bazı kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor.

Instagram'da herhangi bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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