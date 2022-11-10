En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan İnstagram'a girişte sıkıntı yaşanmakta. Kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşamasının ardından İnstagram çöktü mü? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, İnstagram çöktü mü? 10 Kasım İnstagram'a ne oldu? İnstagram'da sorun mu var? İşte detaylar...

İnstagram çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından İnstagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. İnstagram'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Instagram sorun mu var? sorusunu araştırmaya başladı. İnstagram'da meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, İnstagram çöktü mü? 10 Kasım İnstagram'a ne oldu? İnstagram'da sorun mu var? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

10 KASIM İNSTAGRAM'A NE OLDU?

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: