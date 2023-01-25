İnstagram çift fotoğraf nedir, nasıl yapılır? İnstagram çift fotoğraf özelliği uygulamalı anlatım! (VİDEOLU)

En çok tercih edilen sosyal uygulaması İnstagram'a yeni güncelleme geldi. İnstagram'a yapılan güncelleme sonrasında meydana gelen değişikler sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmakta. Peki, İnstagram çift fotoğraf özelliği nedir? İnstagram çift fotoğraf nasıl yapılır? İşte detaylar...

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan İnstagram'ın yeni özellikleri kullanıma sunuldu. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım ile İnstagram'da ikinci fotoğraf yükleme özelliği gündeme geldi. Kullanıcılar, İnstagram'da yeni gelen güncellemeleri araştırmakta. İnstagram'ın güncellemeleri merak konusu oldu. Peki, İnstagram çift fotoğraf özelliği nedir? İnstagram çift fotoğraf nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

INSTAGRAM'DA NOTLAR ÖZELLİĞİ NEDİR?

Notlar özelliğini kullanmak için Instagram uygulamasını güncellemeniz gerekiyor. Ardından, akıllı telefonda güncelleme yaptıktan sonra uygulamayı açın. 'Notunuz' seçeneğini bulmak için DM bölümünü kontrol edin. Seçeneğe dokunun ve 'Aklınızdan geçenleri paylaşın…' Yakın arkadaşlarınızı veya geri takip ettiğiniz kişileri seçerek notlarınızı paylaşabilirsiniz. Notlarınızı göndermek için 'paylaş'a dokunun. Bu yeni özellikte notlarınızı sadece arkadaşlarınız görebilir.