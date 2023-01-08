En çok tercih edilen sosyal medya platformlarından birisi olan İnstagram üzerindeki aktiflik özelliği sebebi ile İnstagram bugün aktif ne demek? Sorusu, kullanıcılar tarafından merak ediliyor ve İnstagram bugün aktif ne anlama geliyor? Sorusu ile birlikte arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İnstagram bugün aktif ne demek? İnstagram bugün aktif ne anlama geliyor?

İnstagram bugün aktif ne demek? Sorusu, özellikle aktiflik özelliğini merak eden kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Uygulama içerisinde sürekli güncellenene yeni özellikler nedeniyle aktiflik özelliği ve bunun gibi birçok özellik araştırılmaya devam ediliyor. Bu yazımızda merak eden kullanıcılar için İnstagram bugün aktif ne demek? Sorusunu yanıtladık. Peki, İnstagram bugün aktif ne demek? İnstagram bugün aktif ne anlama geliyor?

İNSTAGRAM BUGÜN AKTİF NE DEMEK?

İnstagram DM kutusunda kullanıcıların bilgisi olarak yer almakta olan bugün aktif ibaresi, kullanıcının 24 saat içerisinde İnstagram'da aktif olduğunu bildirmektedir. İnstagram bu özelliğin kullanma seçeneğini kullanıcılara sunmakta bu nedenle isteyen kullanıcılar bu özelliği kapatabilirler.