İnstagram çöktü mü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından İnstagram'da meydana gelen sorun araştırılmaktadır. Peki, İnstagram bu içerik yüklenmiyor hatası nedir? İnstagram hikaye yüklenmiyor! İnstagram hikaye neden atılmıyor? İşte detaylar...

İnstagram'a hikaye paylaşımında bulunmak isteyen kullanıcılar hatayla karşılaştı. Kullanıcılar tarafından İnstagram'da meydana gelen sorunun kaynağı araştırılmaktadır. İnstagram çöktü mü sorun nedir merak konusu oldu. Peki, İnstagram bu içerik yüklenmiyor hatası nedir? İnstagram hikaye yüklenmiyor! İnstagram hikaye neden atılmıyor? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM HİKAYE NEDEN ATILMIYOR?

İnstagram'da meydana gelen sorun sonrasında neden hikaye atılmadığı merak konusu oldu. İnstagram için son 24 saat içinde rapor edilen kesintiler şu şekildedir: