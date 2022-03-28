Instagram beğenilenler, beğendiğim gönderiler nerede? ÇÖZÜLDÜ "Instagram beğendiğim gönderileri göremiyorum" sorunu

Instagram beğendiğim gönderiler nerede? Beğendiğim gönderiler nereye kaydediliyor? Instagram beğendiğim gönderiler nerede? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Instagram'ın birbirinden farklı özelliklerinden biri arasında da "beğendiğim gönderiler" özelliği yer alıyor. Peki, Instagram beğendiğim gönderilernerede?

INSTAGRAM BEĞENDİĞİM GÖNDERİLER NEREDE?

Instagram'a gelen güncelleme sonrası beğenilen gönderiler kısmı değişti. Peki, beğendiğim gönderiler nerede? İşte adım adım yapılacaklar...

Profilinize tıkladıktan sonra sağ üst köşede bulunan üç çizgiye basınız. Ayarlara tıkladıktan sonra en üst kısımda yer alan ara butonuna beğenmeleri yönet yazınız. Çıkan butona tıkladıktan sonra beğenmeleri görebilirsiniz.

Güncelleme öncesi Instagram'da beğenilen gönderileri görüntülemek oldukça kolaydır. Öncelikle Profil sekmesine girin. Sağ üst köşede yer alan 3 çizgiye tıklayınız ve Ayarlar sembolüne gidiniz. Hesap'a tıkladıktan sonra Beğendiğin Gönderiler butonuna ulaşabilirsiniz.

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