Instagram, son dönemdeki tartışmalı kararlarına bir yenisini ekleyerek, Amacı Olmayan Grup (AOG) isimli hesaptan paylaşılan Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafını kaldırdı. Kaldırma gerekçesi olarak "topluluk standartları" gösterildi. Bu karar, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir yankı uyandırdı. Peki, Instagram Atatürk'ün fotoğrafını neden kaldırdı? Instagram, Atatürk'ün fotoğrafını ne gerekçeyle kaldırdı? İşte detaylar...

INSTAGRAM ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFINI NEDEN KALDIRDI?

Instagram'ın, Atatürk'ün fotoğrafını kaldırma gerekçesi olarak "tehlikeli kişi" tanımlamasını öne sürmesi, büyük bir şaşkınlığa ve tepkilere neden oldu. Platform, bu tür sembollerin topluluk kurallarına aykırı olduğunu belirtti. Ancak, Atatürk'ün bir "tehlikeli kişi" olarak tanımlanması, sosyal medyada ve halk arasında büyük bir tartışma yarattı.

INSTAGRAM ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFINI NE GEREKÇEYLE KALDIRDI?

Sosyal medya platformları üzerindeki bu tür kısıtlamalar ve içerik kaldırma kararları, kullanıcılar ve toplum üzerinde büyük etkiler yaratabiliyor. Instagram'ın bu kararı, hem Atatürk'ün hem de sosyal medya politikalarının nasıl değerlendirildiği konusunda önemli bir soru işareti oluşturdu.