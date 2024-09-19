Üye Girişi
Haberler

Instagram Atatürk'ün fotoğrafını neden kaldırdı?

Instagram Atatürk'ün fotoğrafını neden kaldırdı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Instagram, kullanıcıların tepkisini çeken bir kararla Atatürk'ün fotoğrafını kaldırdı. Bu durum, sosyal medya platformundaki sansür tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Instagram'ın bu eylemi, platformun içerik politikaları hakkında soru işaretleri oluşturdu.

Instagram, son dönemdeki tartışmalı kararlarına bir yenisini ekleyerek, Amacı Olmayan Grup (AOG) isimli hesaptan paylaşılan Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafını kaldırdı. Kaldırma gerekçesi olarak "topluluk standartları" gösterildi. Bu karar, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir yankı uyandırdı. Peki, Instagram Atatürk'ün fotoğrafını neden kaldırdı? Instagram, Atatürk'ün fotoğrafını ne gerekçeyle kaldırdı? İşte detaylar...

INSTAGRAM ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFINI NEDEN KALDIRDI?

Instagram'ın, Atatürk'ün fotoğrafını kaldırma gerekçesi olarak "tehlikeli kişi" tanımlamasını öne sürmesi, büyük bir şaşkınlığa ve tepkilere neden oldu. Platform, bu tür sembollerin topluluk kurallarına aykırı olduğunu belirtti. Ancak, Atatürk'ün bir "tehlikeli kişi" olarak tanımlanması, sosyal medyada ve halk arasında büyük bir tartışma yarattı.

Instagram Atatürk'ün fotoğrafını neden kaldırdı?

INSTAGRAM ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFINI NE GEREKÇEYLE KALDIRDI?

Sosyal medya platformları üzerindeki bu tür kısıtlamalar ve içerik kaldırma kararları, kullanıcılar ve toplum üzerinde büyük etkiler yaratabiliyor. Instagram'ın bu kararı, hem Atatürk'ün hem de sosyal medya politikalarının nasıl değerlendirildiği konusunda önemli bir soru işareti oluşturdu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Mustafa Kemal Atatürk Sosyal Medya Sosyal Medya Soğuk Haber Instagram Instagram Instagram Teknoloji 3-sayfa Hukuk Medya

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Brudet tarifi! En güzel Brudet tarifi! Brudet tarifi nasıl yapılır? Brudet için malzemeler! KIZIL GONCALAR YENİ SEZON FRAGMANI! Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman? MasterChef Kaymaçina tarifi! En güzel Kaymaçina tarifi! Kaymaçina tarifi nasıl yapılır? Kaymaçina için malzemeler! MasterChef Elbasan Tava tarifi! En güzel Elbasan Tava tarifi! Elbasan Tava tarifi nasıl yapılır? Elbasan Tava için malzemeler! Belgrad nerede? Belgrad'a ne zaman gidilir? Belgrad vize istiyor mu? Balkan yemekleri neler, tarifi ne? MasterChef'te Balkan mutfağı lezzetleri! Boşnak mantısı, elbasan tava, kaymaçina nasıl yapılır? Instagram Atatürk'ün fotoğrafını neden kaldırdı? Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız- Benfica maçında forma giyecek mi? Müge Anlı ne dedi? Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması nedir? Kadir Aydar'a neden yasak getirildi? Kadir Aydar'a neden siyasi yasak getirildi, ne oldu? Dolar ve Euro kuru yükseldi mi? 19 Eylül döviz kuru ne kadar oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });