En çok tercih edilen sosyal medya platformlarından olan İnstagram'da meydana gelen sorun sonrasında kullanıcılar, hatanın nedenini araştırmakta. İnstagram'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Hesap askıya alındı" hatasıyla karşılaştı. Askıya alınan hesabın ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Instagram askıya alınan hesap geri açılır mı? İnstagram askıya alınan hesap ne zaman açılır? İnstagram hesap neden askıya alınır? İşte detaylar...

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da öğle saatlerinde bir hata meydana geldi. İnstagram hesaplarına giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Hesap askıya alındı" hatasıyla karşılaştılar. İnstagram hesabı neden askıya alınır merak konusu oldu. Vatandaşlar, İnstagram hesaplarını geri nasıl açacaklarını araştırmaya başladılar. Peki, Instagram askıya alınan hesap geri açılır mı? İnstagram askıya alınan hesap ne zaman açılır? İnstagram hesap neden askıya alınır? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ASKIYA ALINAN HESAP GERİ AÇILIR MI?

İnstagram hesabınızın yanlışlıkla kapandığını düşünüyorsanız Instagram Yardım Merkezi sayfasından gerekli bilgiler doldurularak itiraz edilebilir. Form doldurulduktan sonra itiraz talebi Instagram tarafından inceleniyor. Ardından değerlendirme sonucunda yanlışlıkla hesabın kapatıldığı tespit edilirse hesap yeniden aktif hale geliyor.

İNSTAGRAM ASKIYA ALINAN HESAP NE ZAMAN AÇILIR?

Instagram'ın hesabının silinmesi veya askıya alınmasının birçok nedeni olabilir. Instagram hesapları kopya içerikler, telif, olağan dışı hareketlilik, müstehcen paylaşımlar, diğer kullanıcıları DM yoluyla rahatsız etme gibi nedenlerle askıya alınabiliyor. Eğer hesabınızın yanlışlıkla kapandığını düşünüyorsanız Instagram Yardım Merkezi sayfasından gerekli bilgileri doldurarak itiraz edebilirsiniz.