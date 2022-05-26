İnstagram ana sayfa yenilenmiyor! İnstagram akış yenilenmiyor, bozuldu mu? İnstagram ana sayfa yüklenmiyor! - Haberler

İnstagram ana sayfa yenilenmiyor hatası yaşanıyor! İnstagram bozuldu mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. İnstagram akış yenilenmiyor hatası veriyor. Bugün akşam saatlerinde Instagram 'da akış yenilememe sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde İnstagram çöktü mü? İnstagram ana sayfa yenilenmiyor! İnstagram akış yenilenmiyor, bozuldu mu? İnstagram ana sayfa yüklenmiyor! İnstagram ana sayfa boş! İnstagram'a ne oldu? İşte detaylar...

İNSTAGRAM BOZULDU MU?

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

En çok bildirilen sorunlar

64% Uygulama

27% Gönderme

9% Oturum aç

INSTAGRAM FEEDBACK REQUIRED HATASI

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

Instagram'da "feedback_required" hatası almanız IP adresinizin geçici olarak bloke edildiği anlamına gelir.

Ağınızı değiştirerek IP adresiniz değişecektir.

Bu nedenle, "feedback_required" hatası kaldırılacaktır.

iPhone kullanıyorsanız, WiFi'yi açmak veya kapatmak için ekranınızın altından yukarı kaydırın ve WiFi simgesine dokunun.

Ağınızı değiştirdikten sonra Instagram uygulamasını zorla kapatın ve yeniden açın.

Bu sefer "feedback_required" hatası gitmiş olmalı.

Hatanın genel bir problem olduğunu da göz önünde bulundurarak, Meta tarafından düzeltilmesini bekleyiniz.

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