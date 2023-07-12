İnstagram kullanıcıları akış yenileme sorunu yaşıyor. İnstagram'ın çöküp çökmediği merak ediliyor. Peki, İnstagram akış yenilenmiyor hatası nedir? İnstagram neden çalışmıyor? İnstagram çöktü mü? İşte detaylar...

İnstagram'a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, akış yenilenmeme hatasıyla karşılaştılar. İnstagram neden çalışmıyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından İnstagram'da meydana gelen hatanın kaynağı araştırılmaktadır. Peki, İnstagram akış yenilenmiyor! İnstagram neden çalışmıyor? İnstagram çöktü mü? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından İnstagram'da bir hata meydana geldiği söylenmektedir. İnstagram'a girişte sıkıntı yaşayan kullanıcılar, çöktü mü sorusunun cevabını arıyor. Son 24 saatte ortaya çıkan raporlara göre İnstagram'da kesintiler yaşandığı gözükmektedir.

İNSTAGRAM AKIŞ YENİLENMİYOR HATASI NEDİR?

İnstagram uygulaması için son 24 saatte bildirilen hatalar şu şekildedir: