İnstagram akış yenilenmiyor HATASI! İnstagram çöktü SON DAKİKA! Insta'ya erişim engeli mi var, neden yavaşladı? İnstagram'a ne oldu?

Instagram kullanıcıları bugün akşam saatlerinde akışın yenilenmediğini eski gönderilerin Anasayfa'da gözüktüğünü söylediler. Peki, İnstagram neden yenilenmiyor? İnstagram erişim engeli mi var, neden yavaşladı? İnstagram'a ne oldu?

Instagram neden yenilenmiyor? Instagram kullanıcıları bugün akşam saatlerinde akışın yenilenmediğini eski gönderilerin Anasayfa'da gözüktüğünü söylediler. Peki, İnstagram neden yenilenmiyor? İnstagram erişim engeli mi var, neden yavaşladı? İnstagram'a ne oldu? İşte detaylar...

INSTAGRAM NEDEN YENİLENMİYOR?

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

En çok bildirilen sorunlar

56% Uygulama

28% Sunucu bağlantı

16% Oturum aç

İNSTAGRAM MESAJ NASIL GÖNDEREBİLİRİM?

Instagram Direct, bir veya birden fazla kişiye mesaj göndermenize olanak tanır. Bu mesajlar; metin ve çekebileceğiniz veya kütüphanenizden yükleyebileceğiniz fotoğraf ya da videoları içerebilir. Instagram Direct'te şunları da mesaj olarak gönderebilirsiniz:

Akışta gördüğünüz gönderiler

Kaybolan fotoğraf ve videolar

Instagram profilleri

Instagram Direct ile gönderdiğiniz mesajları görmek için

Akışın sağ üst köşesindeki direct veya messenger simgesine dokunun.

Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.

Akışta yer alan ve Instagram Direct kullanılarak gönderilen bir gönderi, bu gönderiyi zaten görebilen kişiler tarafından görülebilecektir. Örneğin, gizli bir hesabın gönderisini mesaj olarak gönderirseniz gönderiyi yalnızca hesabı takip eden kişiler görebilecektir.

Instagram Direct ile gönderilen fotoğraflar ve videolar, Instagram aracılığıyla Facebook veya Twitter gibi diğer internet sitelerinde paylaşılamaz ve konu etiketi ve konum sayfalarında görünmez.

Instagram Direct ile aldığınız mesajları nasıl görüntüleyeceğinizi öğrenin.