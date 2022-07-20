Instagram'a girip akış yenilenemedi uyarısıyla karşılaşan kullanıcılar araştırmalarını sürdürüyor. Peki Instagram akış yenilenemedi sorunu neden olur? Instagram'da neden akış yenilenemiyor? Instagram çöktü mü? Instagram sorunları nasıl giderilir? İşte detaylar haberimizde...

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ SORUNU NEDEN OLUR?

1.Sunucu kaynaklı bir hata olabilir

Instagram akış yenilenemedi hatasının tam kaynağını öğrenmemiz gerekiyor. Eğer sunucu kaynaklı bir sorun varsa bunu siz çözemezsiniz. Yapabileceğiniz tek şey geliştiricilerin problemi gidermesini beklemektir.

2. Instagram'ı kaldırıp yeniden yükleyin

Telefonunuzda yüklü olan Instagram uygulamasının verilerini temizlemek bir başka deyişle sıfırlamak çoğu zaman akış yenilenemedi hatasını çözer. Temizlik yapmanın en garanti yolu ise uygulamayı cihazdan kaldırmaktır.

Instagram'ı telefonunuzdan kaldırın. İşletim sisteminize göre Google Play Store veya App Store'a girip yeniden yükleyin. Ardından hesabınıza tekrar giriş yapmaya çalışın. Akış yenilenemedi hatası düzelecektir.

3. Telefonunuzu ve internetinizi kapatıp yeniden açın

İnternet bağlantınızdan kaynaklı bir sorun nedeniyle Instagram akış yenilenemedi hatası ile karşılaşabilirsiniz. Bunu anlamak için YouTube'a veya diğer uygulamalara giriş yapın, bağlantınızın kalitesini kontrol edin. Wi-Fi'ye bağlıysanız evinizdeki modemi kapatıp 5 dakika bekleyin ve yeniden açın. Aynı işlemi mobil veri için de gerçekleştirebilirsiniz. İşe yaramazsa telefonunuzun kendisini tamamıyla kapatın ve biraz sonra yeniden açın.

4. Sorunu Instagram'a bildirin

Çökmeden kaynaklı bir hataysa zaten yetkililerin bundan haberi vardır ve düzeltmek için uğraşıyorlardır. Ancak yine de Instagram'a geribildirimde bulunmanızda fayda var. Bunun için;

Instagram'ı açın ve hesap ayarlarına girin.

Sayfanın alt kısmındaki Yardım başlığı altında bulunan Sorun Bildir seçeneğine tıklayın.

Açılan bölümü gerekli şekilde doldurup şikayet formunu Instagram'a gönderin.

Bu aşamadan sonra yapmanız gereken başka bir şey yok. Bunlara rağmen hala sorun devam ediyorsa artık beklemeniz gerekiyor.