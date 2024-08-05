Instagram açıldı mı, bugün düzelecek mi? YENİ AÇIKLAMA! Instagram düzeldi mi, bugün açılacak mı?

Instagram açıldı mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Instagram'ın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık." dedi. Peki, İnstagram açıldı mı? İnstagram neden açılmadı, niye düzelmedi? İşte Instagram açılacak mı? Detaylar haberimizde...

INSTAGRAM AÇILDI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Gün içinde BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri arasında kritik bir toplantı yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Bugün bir gelişme olmasını beklemiyoruz. İstediğimiz sonucu almış değiliz." ifadelerini kullandı.

İnstagram'ın bugün saat 19.00'da açılabileceği iddia edilmişti. Ancak instagram halen açılmış değil. Instagram'a getirilen erişim engeli devam ediyor.

INSTAGRAM AÇILACAK MI?

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Instagram'ın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık." dedi.

Türkiye'de 2 Ağustos sabahı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, " Instagram'ın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok." ifadelerini kullandı.

NSTAGRAM YETKİLİLERİ İLE TOPLANTI YAPILDI

Öte yandan bugün BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesi açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN INSTAGRAM HAKKINDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTK'nın sosyal medya platformu Instagram'a getirdiği erişim engeline ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan "Bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Terör örgütleri sosyal medya platformlarında at koşturuyor. Bu platformlarda milletimizin inancına hakaret ediliyor. Arzu edilen iş birliklerini henüz tesis edemedik. Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı gösterirlerse sorun çözülür" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"ARZU EDİLEN İŞ BİRLİĞİNİ TAM MANASIYLA TESİS EDEMEDİK"

Sosyal medya şirketleri militanlaştılar. İsrail'i eleştiren basit bir cümleye bile hemen sansür uygulamayı kendileri için görev adlettiler. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizm ile karşı karşıyayız. Heniye'nin şehadeti bize düşünce ve ifade hürriyetinin sınırlarını batılı ülkelerde İsrail'in kaprislerinin belirlediğini göstermiştir.

Amerika ve Avrupa'daki kurallara uyma noktasında gösterdikleri özeni mesele Türkiye olunca, vatandaşlarımızın mağduriyeti olunca, bizdeki katalog suçlarla mücadele olunca bilinçli bir şekilde esirgiyorlar. Arzu edilen iş birliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik.

"TÜRKİYE'NİN HASSASİYETLERİNE SAYGI GÖSTERİRLERSE SORUN ÇÖZÜLÜR"

Türkiye egemenlik hakları çerçevesinde bir adım atıyor, bir tedbir uyguluyor ancak şirketlerden önce meselenin önüne arkasına bakmayan muhalefet partileri hemen ayağa kalkıyor. Sosyal medya platformlarının rezilliklerini eleştirmeyenler, bu platformların estirdikleri faşizme laf etmeyenler nefes nefese klavye başına geçip sosyal medya hesaplarından Türkiye'yi şikayet sırasına giriyorlar.

Sosyal medya platformlarının arz ettiği tehlikelere işaret etmek asla sansürcülük değildir. Asıl sansürcülük bunlara gözlerini kapamaktır. Biz böyle bir tutarsızlığın içinde yer almayacağız. Hükümet olarak bizim kimsenin özgürlüğüyle, ticaretiyle, hayat tarzıyla herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı gösterirlerse sorun çözülür."