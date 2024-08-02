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Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'a erişim engeli mi getirildi?

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Instagram'a neden girilemiyor sorusu kullanıcıların gündemini meşgul ediyor. Instagram'a erişim engeli mi getirildi, yoksa teknik bir sorun mu yaşanıyor merak konusu oldu. Kullanıcılar, popüler sosyal medya platformuna erişimde yaşanan problemleri dile getiriyorlar. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nın site bilgileri sorgulama sayfasında ilgili karar görüldü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas lideri Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın söz konusu paylaşımları engellediğini ifade etmişti. Peki, Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'a erişim engeli mi getirildi?

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.

Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'a erişim engeli mi getirildi?

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ Mİ GETİRİLDİ?

İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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