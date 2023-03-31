Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'ta ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar İnstagram neden açılmıyor? merak etti. Peki, İnstagram'a neden giremiyorum? 31 Mart İnstagram ne oldu? İnstagram neden açılmıyor, çöktü mü?

İnstagram mobil uygulamasına giriş yaparken sorun yaşayan birçok kullanıcı internet üzerinde Instagram çöktü mü? ve Instagram neden açılmıyor? Sorularını araştırıyor. Birçok kişi tarafından merak edilmekte olanİnstagram çöktü mü? 31 Mart İnstagram sorun mu var? sorularını sizler için yanıtladık. Peki, İnstagram'a neden giremiyorum? 31 Mart İnstagram ne oldu? İnstagram neden açılmıyor, çöktü mü?İşte detaylar...

31 MART İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasında 31 Mart günü bazı teknik problemler meydana geldiğinden dolayı uygulamaya girişte sorun yaşayan kullanıcılar var. Ekipten henüz resmi bir açıklama gelmedi.