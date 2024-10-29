29 Ekim'de Instagram'a erişimde dünya genelinde sorunlar yaşanıyor. Pek çok kullanıcı, platforma giriş yaparken veya gönderilere erişmeye çalışırken hata mesajları alıyor. 29 Ekim Salı günü Instagram'a giremeyen kullanıcılar ne oldu sorusunun cevabını araştırıyor. Instagram çöktü mü merak ediliyor. Peki, Instagram'a ne oldu? 29 Ekim Instagram ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM'A NE OLDU?

29 Ekim'de Instagram'a erişimde dünya genelinde sorunlar yaşanıyor. Pek çok kullanıcı, platforma giriş yaparken veya gönderilere erişmeye çalışırken hata mesajları alıyor. Bu tür geniş çaplı erişim sorunları, Instagram'ın sunucularında yaşanan teknik bir aksaklıktan kaynaklanıyor olabilir. Kullanıcılar, hikayeler ve ana sayfayı yenilemekte güçlük çekerken, mesajlaşma özelliğinde de aksaklıklar olduğunu bildiriyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'dan henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu tür erişim sorunları genellikle teknik ekip tarafından kısa sürede ele alınır ve çözülür. Ancak sorunun ne kadar süreceği konusunda net bir bilgi bulunmadığı için kullanıcılar, Instagram'ın resmi sosyal medya hesaplarından veya kesinti bildirim sitelerinden güncellemeleri takip edebilirler.