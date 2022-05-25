Instagram'a giriş yapamıyorum hatası! Instagram hesabıma giriş yapamıyorum hata veriyor nasıl düzelir? - Haberler

Instagram'a giriş yapamıyorum, problemi araştırılan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu kesinti, hizmette büyük bir değişiklik uygulayan Facebook'un sahibi olduğu şirketin hemen ardından geliyor. Instagram, Brezilya, Japonya, İrlanda, Avustralya, İtalya ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere daha fazla ülkeye 'beğeni' sayısını gizlemek için devam eden deneyi genişlettiğini duyurdu. Instagram hesabıma giriş yapamıyorum hata veriyor nasıl düzelir?

INSTAGRAM'A GİRİŞ YAPAMIYORUM HATASI

Mikro blog sitesi Twitter'da yayılan raporlara göre , Instagram çalışmıyor ve pek çoğu için çalışmıyor. Ancak konuyla alakalı resmi açıklama yapılmadı.

Instagram'da bugün gerçekleşen hata bir feedback_required hatasıydı. Bu nedenle sorunun kaynaklardan düzeltilmesi beklendi.

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