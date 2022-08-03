İnşirah suresi okunuşu nasıl olmalıdır? İnşirah suresi dinle, İnşirah suresinin anlamı nedir?

Mekke'de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntılar içerisinde olan Resûlullah'ın ve Müslümanların Allah'a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri konusunu ele almaktadır. İnşirah kelime anlamı olarak açılmak, genişlemek anlamını taşımaktadır. Kur'ân-ı Kerîm'de en çok okunan surelerden birisi olan İnşirah suresi, Müslümanlara her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirmektedir. Peki İnşirah suresi okunuşu nasıl olmalı? İnşirah suresi dinle, İnşirah suresinin anlamı ve Türkçe meali, tefsiri nedir? İnşirah suresinin faziletleri nelerdir?

İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada'na 'anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa'na leke zikreke

5- Feinne me'al'usri yüsren

6- İnne me'al'usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

İNŞİRAH SURESİ ANLAMI NEDİR?

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Senin kalbini açıp genişletmedik mi?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

İNŞİRAH SURESİ'NİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

İçsel sıkıntılar yaşayan, daralan, bunalan insanların selamete kavuşması için bu sureyi gün içerisinde 70 kez olmak üzere her gün okuması gerekmektedir. Eğer bir Müslüman 5 vakit namazından sonra İnşirah suresini okursa Allah'u teâlâ o kişinin işlerini kolaylaştıracaktır.

İNŞİRAH SURESİ DİNLE