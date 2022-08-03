İnşirah suresi okunuşu nasıl olmalıdır? İnşirah suresi dinle, İnşirah suresinin anlamı nedir?
İnşirah suresi Kur'ân-ı Kerîm'de 8 ayetten oluşan, doksan dördüncü sure olarak . Duhâ sûresinden sonra yer alır. Mekke'de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntılar içerisinde olan Resûlullah'ın ve Müslümanların Allah'a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri konusunu ele almaktadır. Mekke'de inmiştir. Peki İnşirah suresi okunuşu nasıl olmalı? İnşirah suresi dinle, İnşirah suresinin anlamı nedir? İnşirah suresinin faziletleri nelerdir?
Mekke'de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntılar içerisinde olan Resûlullah'ın ve Müslümanların Allah'a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri konusunu ele almaktadır. İnşirah kelime anlamı olarak açılmak, genişlemek anlamını taşımaktadır. Kur'ân-ı Kerîm'de en çok okunan surelerden birisi olan İnşirah suresi, Müslümanlara her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirmektedir. Peki İnşirah suresi okunuşu nasıl olmalı? İnşirah suresi dinle, İnşirah suresinin anlamı ve Türkçe meali, tefsiri nedir? İnşirah suresinin faziletleri nelerdir?
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada'na 'anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Ve refa'na leke zikreke
5- Feinne me'al'usri yüsren
6- İnne me'al'usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- Ve ila rabbike ferğab
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Senin kalbini açıp genişletmedik mi?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!
İçsel sıkıntılar yaşayan, daralan, bunalan insanların selamete kavuşması için bu sureyi gün içerisinde 70 kez olmak üzere her gün okuması gerekmektedir. Eğer bir Müslüman 5 vakit namazından sonra İnşirah suresini okursa Allah'u teâlâ o kişinin işlerini kolaylaştıracaktır.