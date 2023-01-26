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İnşirah ne demek? İnşirah anlamı ne?

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İnşirah ne demek? İnşirah anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İnşirah, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İnşirah ne demek? İnşirah anlamı ne? İşte, İnşirah kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İnşirah kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İnşirah anlamı ne? İnşirah ne demek?

İNŞİRAH NE DEMEK?

Kur'ân-ı Kerîm'in doksan dördüncü sûresidir.

İnşirah kelime anlamı: Gönül açıklığı, iç rahatlığı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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