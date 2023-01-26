İnşirah ne demek? İnşirah anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İnşirah, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İnşirah ne demek? İnşirah anlamı ne? İşte, İnşirah kelimesinin anlamı!