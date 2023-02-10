Gamze Erçel ve eşi, depremzede bir bebeğin koruyucu ailesi olmak için başvuru yaptı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bölgede büyük yıkıma neden oldu. Birçok vatandaşımız deprem faciası sonrası hayatını kaybetti. Birçoğu ise enkaz altında kaldı. Depremin üzerinden 101 saat geçmesinin ardından vatandaşlar arama motorlarına İnsan vücudu susuzluğa kaç gün dayanabilir? Yemek yemeden kaç gün geçinilir? Deprem bölgesinde son durum ne? Sorularının yanıtlarını merak ediyorlar. Peki, İnsan vücudu susuzluğa kaç gün dayanabilir? Yemek yemeden kaç gün geçinilir? Detaylar haberimizde...

İNSAN VÜCÜDU SUSULUĞA KAÇ GÜN DAYNBİLİR?

Susuzluğa dayanma süresini belirleyen birinci etken ortam sıcaklığıdır, sınırlı etken olsa da ikisi de vücudun ne kadar hareket ettiğidir. Ortam sıcaklığının düşük, hareketliliğin az olduğu koşullarda 1 haftaya kadar dayanan vakalar gözlemlenmiştir. Bir insanın susuzluğa dayanma süresinin ortalama 5-6 gün olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.Bun göre insan vücudu ortalama 7 gün susuzluğa dayanabilir.

İNSAN VÜCUDU YEMEK YEMEDEN KAÇ GÜN GECİREBİLİR?

Bir insan yemek yemeden hayata kalması süresi uzmanlara göre ortalama 30 gündür. İnsan vücudu vücut kitle endeksine göre ortalama düşük hareket ve az efor ve kalori harcayarak ortalama bir ayyemek yemeden yaşamını sürdürebilir. Bazı vakalarda bu süre 45 güne kadar çıktığı uzmanlar öne sürmektedir. Buna göre biri insanın yemek yemeden hayata kalmasının süresi ortalama bir aydır. Bu süre bazı durulmada 45 güne kadar çıktığımda görülmektedir.