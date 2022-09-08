İnsan Kaynakları Uzmanı mesleğini yapmak isteyenler İnsan Kaynakları Uzmanı maaşları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İnsan Kaynakları Uzmanı maaşları ve İnsan Kaynakları Uzmanı ücretleri hakkında araştırma yapanlar İnsan Kaynakları Uzmanı maaşları ne kadar? Güncel zamlı İnsan Kaynakları Uzmanı maaşları kaç TL? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki, İnsan Kaynakları Uzmanı maaşları ne kadar?

Kariyerini İnsan Kaynakları Uzmanı mesleği üzerine yapmayı düşünenler İnsan Kaynakları Uzmanı maaşları ne kadar? Güncel zamlı İnsan Kaynakları Uzmanı maaşları kaç TL? diye araştırıyor. Peki, İnsan Kaynakları Uzmanı maaşları ne kadar? İşte detaylar haberimizde…

MAAŞ NEDİR?

Maaş; bir kişiye yaptığı işin karşılığı olarak, düzenli şekilde ödenen para. Ücret ise genel anlamıyla maaşı ve ikramiye gibi diğer ödeme çeşitlerini de kapsar. Maaş, İşveren tarafından, çoğunlukla günlük, haftalık veya aylık şekilde ödenir. Maaşın miktarı genellikle bir iş günü veya saati baz alınarak hesaplanır.

MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş hesaplaması yaparken SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisini hesaba katarak işlem yapılır.

Basit bir formüle dökmek gerekirse;

Brüt maaş = net maaş + SGK primi + damga vergisi + gelir vergisi + işsizlik primi şeklinde hesaplanabilir.

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI MAAŞLARI NE KADAR?

İnsan Kaynakları Uzmanı maaşları 5.500 ile 10.320 arasında değişkenlik gösteriyor.