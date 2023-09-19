İnşaat Maliyetleri Arttı, Ev Alma İmkansız Hale Geldi

MUSTAFA USTA

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Sinop Şube Başkanı Tunay Topal, "Bugün 100 metrekare 2+1 dairenin satış fiyatı yaklaşık 4 milyon TL'leri bulmakta. Burada da bir memurun maaş oranını düşündüğümüzde de maaşlarını ipotek göstererek çekebilecekleri bir kredibilite, zaten hiçbir bankanın böyle bir miktar vermesi söz konusu değil. Eğer bir eski mülkü satıp yenisini alma ya da ellerinde hale hazır bir gayrimenkulü dönüştürüp ev alma dışında bir yol izlenmediği sürece bir maaşla çalışan ailenin sıfırdan bir ev alma şansının bugün imkansız olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

İMO Sinop Şube Başkanı Tunay Topal, artan inşaat maliyetlerine dikkat çekti. Topal, şunları söyledi:

"ŞU AN PİYASA ZAM HAZIRLIĞINDA"

"Ülkemizin içinde bulunduğu enflasyon dönemiyle beraber inşaat maliyetlerinde de büyük artışlar var. Beton, demir, çimento, işçilik ve ince işçilik ve malzemeler olmakla beraber fiyatlar birbirinden farklılık göstermekte. Ana kalemlerimiz olan demir ve beton özelinde baktığımız zaman bugün fiyatların yer yer 7-8 kat, bazı emtiyalarda 8-10 kata kadar çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da maliyetlerin artmasıyla beraber satış bedellerini aynı oranda arttırmakta. 2018 yılını baz alırsak yaklaşık 200 lira bandında bile olmayan betonun bugün son yapılacak zamlarla beraber yaklaşık 2 bin liralara yaklaşacağı öngörülmekte. Şu an piyasa zam hazırlığında. Aynı şekilde demirinde, beton kadar fazla miktarı artmasa da yine bugün 7-8 kat özelinde artış olduğunu söyleyebiliriz. Bugün piyasada demirin ton fiyatının da 18- 19 bin liraları bulduğu izlenilmekte.

"ASGARİ ÜCRETLİNİN BIRAKIN EV ALMAYI, KİRA ÖDEMESİ BİLE BÜYÜK SIKINTI"

Şu an bankaların kredibilitelerine baktığınız zaman 2 tane memurun kredi çekmesiyle bir konut almasının hayal olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün 100 metrekare 2+1 dairenin satış fiyatı yaklaşık 4 milyon TL'leri bulmakta. Burada da bir memurun maaş oranını düşündüğümüzde de maaşlarını ipotek göstererek çekebilecekleri bir kredibilite, zaten hiçbir bankanın böyle bir miktar vermesi söz konusu değil. Eğer bir eski mülkü satıp yenisini alma ya da ellerinde hale hazır bir gayrimenkulü dönüştürüp ev alma dışında bir yol izlenmediği sürece bir maaşla çalışan ailenin sıfırdan bir ev alma şansının bugün imkansız olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Asgari ücretlilerin ise bırakın ev almayı, bugün yine gayrimenkul sektöründeki fahiş kira artışlarını düşündüğümüz zaman muazzam bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Yine Sinop özelinde bugün en alt birimdeki ev kirasının bile 10 bin lira olduğunu düşündüğümüzde 11-12 bin bandında maaş alan bir asgari ücretlinin bırakın ev almayı, kira ödemesi bile büyük sıkıntı. Eski kiracıları da düşündüğümüz zaman bilindiği gibi devlet tarafından uygulanan yüzde 25 zam durumu söz konusu. Bu da kiracıyla ev sahibini her zaman karşı karşıya getiren bir durum. Bununla alakalı da muazzam bir hukuki süreç işletildiğini ve karşılıklı olarak zıtlaşmaların yaşandığını da tecrübe ediyor ve duyuyoruz."