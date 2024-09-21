İnönü Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile 6 üniversiteye rektör atandı. Peki, İnönü Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın kim olduğu merak ediliyor. 6 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Nusret Akpolat kimdir? İnönü Rektörü Nusret Akpolat kaç yaşında, nereli?
YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE
İşte atama kararı:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NUSRET AKPOLAT KİMDİR?
Lisans1984-1990
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ/CERRAHPAŞA TIP PR./
Tıpta Uzmanlık1994-1998
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/PATOLOJİ ANABİLİM DALI/
Akademik Unvanlar
2011 - Devam Ediyor Prof. Dr.
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
2006 - 2011 Doç. Dr.
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
1999 - 2006 Yrd. Doç. Dr.
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
Yönetimsel Görevler
2017 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
2016 - Devam Ediyor Senato Üyesi
İnönü Üniversitesi
2016 - Devam Ediyor Rektör Yardımcısı
İnönü Üniversitesi
2014 - Devam Ediyor Etik Kurul Başkanı
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
2011 - Devam Ediyor Akademik Kurul Üyesi
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri