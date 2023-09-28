İnönü Belediyesi ve İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği Başkanı Kadir Bozkurt, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ı ziyaret etti. Ziyarette, İnönü İlçesindeki turizm destinasyonu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İnönü Belediyesi ve İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği Başkanı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ile görüştü

Eskişehir İnönü Belediyesi ve İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği Başkanı Kadir Bozkurt, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ı ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığında gerçekleşen ziyarette, İnönü Belediyesi ve İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği Başkanı Kadir Bozkurt, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İnönü İlçesindeki ile 24 üye ve 600 bin vatandaşın nüfusa kayıtlı olduğu ilçe belediyelerinden oluşan İpekyolu Belediyelerine üye olan ilçelerdeki turizm destinasyonu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Bozkurt, yaptığı açıklamada "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan'a İpekyolu Belediyeler Birliğimize vermiş olduğu desteğe ve ev sahipliğine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR