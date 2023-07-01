İnkumu tatilci akınına uğradı, araç girişleri kapatıldı

Bartın'ın mavi bayraklı İnkumu plajı ziyaretçi akınına uğradı. 3 kilometrelik sahil şeridi boyunca araç park edecek yer kalmayınca beldeye girişler kapatıldı. Bartın'da bayram tatilini denize girerek geçirmek isteyen vatandaşlar sahillere akın etti. Bartın'ın mavi bayraklı İnkumu plajında sabah saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluk nedeniyle 3 kilometrelik sahil şeridinde otoparkların tamamen dolması ve yollarda araç park edecek yer kalmaması üzerine beldeye girişler jandarma ekiplerince kapatıldı. İnkumu'nda ikameti olanlarla otel, pansiyon gibi işletmelerde rezervasyonları olan vatandaşların araçlarıyla beldeye girişlerine izin verilirken sahile gitmek isteyen vatandaşlar için halk otobüsleri ile seferler düzenlenmeye başlandı. Boğaz mevkiinde liman yol ayrımında jandarma ekiplerince geriye döndürülen araçlar farklı plajlara yönlendirildi. Ekiplerin trafiği kestiği noktada kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.