İNJİVERSE KİMDİR, kaç yaşında, nereli? Injiverse (İnci Gürün) Bellydancing şarkısı ne zaman çıkıyor?

Türkiye'de gördüğü eğitiminin ardından İngiltere'ye giden İnci Gürün, söylediği jazz ve pop dans tarzı şarkılarla sosyal medya platformlarında büyük ilgi görüyor. Şarkısı 'Bellydancing'deki "Abi azıcık göbek atalım yaa" sözleri ile binlerce kez paylaşılan sesi hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Injiverse kimdir, kaç yaşında, nereli? Injiverse (İnci Gürün) Bellydancing şarkısı ne zaman çıkıyor? İşte detaylar…

İNJİVERSE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

INJI olarak sahne alan İnci Gürün, İstanbul doğumlu bir sanatçıdır. İnci, liseler arasındaki bir müzik yarışmasında keşfedildi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı'nda tamamladı ve ayrıca The Wharton School'da Ekonomi okudu; bu okuldan da geçtiğimiz aylarda mezun oldu. INJI, caz müziğine olan ilgisiyle müziğe başladığını anlatıyor. Müziğe adım atma hikayesini şu şekilde anlatıyor: "İlk şarkımı yayınlama kararı, bir arkadaşımla aramızdaki bir iddia sonucunda gerçekleşti. Caz müziğiyle uğraşıyordum, ancak Spotify gibi platformlarda kendi müziğimi paylaşmak istiyordum. Bir arkadaşım 'Neden şarkı koymuyorsun?' dedi ve ben de Madeline adlı şarkımı paylaştım."

İNJİVERSE (İNCİ GÜRÜN) BELLYDANCING ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKIYOR?

İnci Gürün, sosyal medya hesaplarına yaptığı paylaşımda yeni şarkısı 'Bellydancing'in Perşembe günü müzik platformlarında paylaşılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabında yer alan videolarda anlaşıldığı üzere şarkıya aynı zamanda bir de klip çekiliyor.

İNJİVERSE BELLYDANCING SÖZLERİ NELERDİR?

Şarkının tam versiyonu henüz paylaşılmamışken sosyal medyada paylaşılan kısa videolarda sözleri şu şekilde görünüyor:

Ya bi şey arıyoruz da böyle…

Darbuka böyle…

Arabesk falan çalsın.

Göbek atalım ya.

Abi azıcık göbek atalım yaa.

The city go crazy on a friday

Tequila start giving me a migraine

Waiting in line getting sloppy

So I'm out

Minimum tap was thousand

Big boy at the door started bouncing

Standing outside in my Versace

F*** it let's go Mariachi