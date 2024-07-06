İngiltere yarı finale çıktı mı? Euro 2024 yarı finale İngiltere mi, İsviçre mi çıktı? EURO 2024 çeyrek finalde İngiltere-İsviçre karşı karşıya geldi. Euro 2024 yarı final turuna İngiltere mi, İsviçre mi çıktığı merak ediliyor. İngiltere yarı finale çıktı mı? Detaylar haberimizdedir...

EURO 2024 İNGİLTERE Mİ, İSVİÇRE Mİ YARI FİNALE ÇIKTI?

İngiltere, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 120 dakikası 1-1 beraberlikle tamamlanan maçta penaltılar sonucunda İsviçre'yi 5-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. A Milli Futbol Takımımız, Hollanda'yı elemesi halinde yarı finalde İngilizler ile kozlarını paylaşacak.

120 DAKİKADA EŞİTLİK BOZULMADI

Müsabakanın ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda karşılıklı goller atıldı. İsviçre'nin 75. dakikada Embolo ile bulduğu gole İngiltere, 80. dakikada Saka ile karşılık verdi. Bu gollerin ardından 90 dakika 1-1 berabere bitti. 15 dakikalık iki uzatma devresinde ise başka gol olmayınca yarı finalisti penaltılar belirledi.

YARI FİNALİSTİ PENALTILAR BELİRLEDİ

Penaltılarda İsviçre'ye 5-3 üstünlük kuran İngiltere, rakibini saf dışı bırakarak İspanya ve Fransa'nın ardından yarı finale yükselen 3. takım oldu.

MİLLİLERİN MUHTEMEL RAKİP OLDULAR

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, Hollanda karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda İsviçre'yi penaltılarda eleyen İngiltere ile yarı finalde kozlarını paylaşacak. Yarı final karşılaşması 10 Temmuz'da Dortmund'da oynanacak. Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı ise 14 Temmuz'da yaşanacak.