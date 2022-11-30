İngiltere son 16 rakibi kim, kimle eşleşti? 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere gruptan çıktı mı, son 16'da hangi takımla eşleşti?

2022 Dünya Kupası devam ederken takımların kaç puanda olduğu ve gruptan çıkıp çıkmadığı da merak ediliyor. Kaç puanda olduğu merak edilen takımların başında İngiltere geliyor. Peki, İngiltere kaç puanda, elendi mi, gruptan çıktı mı? 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere grupta kaç puanda? İngiltere üst tura çıkmayı garantiledi mi? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. İngiltere kaç puanda, gruptan çıktı mı? İngiltere elendi mi? 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere grupta kaç puanda? İngiltere üst tura çıkmayı garantiledi mi? İngiltere Dünya Kupası'ndan elendi mi? İngiltere son 16'da kimle eşleşti? İngiltere'nin rakibi belli oldu mu?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

İNGİLTERE HANGİ GRUPTA, ÜST TURA ÇIKTI MI?

İngiltere 2022 Dünya Kupası'nda B grubunda yer alıyor. İngiltere 3 maçta 7 puan alarak grubu 1. sırada tamamladı ve son 16'ya kaldı.

SENEGEL KAÇ PUANDA, GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ Mİ?

İngiltere 7 puanla 1. sırada yer alıyor. İngiltere bir üst tura çıktı.

SENEGEL SON 16 RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

İngiltere son 16'da Senegal ile eşleşti. İngiltere - Senegal son 16 maçı 4 Aralık 2022 tarihinde oynanacak.