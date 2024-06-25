İNGİLTERE- SLOVENYA MAÇI #9917 İngiltere- Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere- Slovenya maçı canlı izle!
İngiltere- Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere ve Slovenya arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Bu önemli maçın ne zaman ve saat kaçta başlayacağı futbol severler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.
EURO 2024'te C Grubu'nda yarın İngiltere ile Slovenya karşılaşacak. Köln Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Futbol severler, İngiltere- Slovenya maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, İngiltere- Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta?
İNGİLTERE- SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) C Grubu üçüncü maçında yarın İngiltere ile Slovenya karşı karşıya gelecek.
EURO 2024 İNGİLTERE- SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Köln Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
İNGİLTERE GRUPTAN ÇIKIYOR MU?
İngiltere, Slovenya karşısında 1 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Grupta geride kalan 2 karşılaşmada 4 puanı bulunan İngilizler, galip gelmesi durumunda ise gruptan lider olarak çıkacak.
Slovenya'nın ise gruptan çıkmak için İngiltere karşısında kazanması gerekecek. Kazanması halinde puanını 5'e yükseltecek Slovenya, Danimarka-Sırbistan maçının sonucunu bekleyecek.