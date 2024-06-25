İNGİLTERE- SLOVENYA MAÇI #9917 İngiltere- Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere- Slovenya maçı canlı izle!

EURO 2024'te C Grubu'nda yarın İngiltere ile Slovenya karşılaşacak. Köln Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Futbol severler, İngiltere- Slovenya maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, İngiltere- Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta?

İNGİLTERE- SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) C Grubu üçüncü maçında yarın İngiltere ile Slovenya karşı karşıya gelecek.

EURO 2024 İNGİLTERE- SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Köln Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

İNGİLTERE GRUPTAN ÇIKIYOR MU?

İngiltere, Slovenya karşısında 1 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Grupta geride kalan 2 karşılaşmada 4 puanı bulunan İngilizler, galip gelmesi durumunda ise gruptan lider olarak çıkacak.

Slovenya'nın ise gruptan çıkmak için İngiltere karşısında kazanması gerekecek. Kazanması halinde puanını 5'e yükseltecek Slovenya, Danimarka-Sırbistan maçının sonucunu bekleyecek.