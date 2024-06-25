İngiltere Slovenya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İngiltere Slovenya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

İngiltere Slovenya maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İngiltere Slovenya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler İngiltere Slovenya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İngiltere Slovenya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, İngiltere Slovenya maç özeti haberimizde!

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇ ÖZETİ

İngiltere Slovenya maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI GENİŞ ÖZETİ

İngiltere Slovenya maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İngiltere Slovenya maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI NE ZAMANDI?

İngiltere Slovenya maçı 25 Haziran 2024 Salı günü oynandı.

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İngiltere Slovenya maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.