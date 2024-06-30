İngiltere Slovakya maçı CANLI izle! (EURO 2024) İngiltere Slovakya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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İNGİLTERE SLOVAKYA MAÇI CANLI İZLE

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İNGİLTERE SLOVAKYA MAÇI CANLI YAYIN

İngiltere Slovakya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İngiltere Slovakya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

İNGİLTERE SLOVAKYAMAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Slovakya maçı saat 22.00'de başlayacak.

İNGİLTERE SLOVAKYAMAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Slovakya maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

İNGİLTERE SLOVAKYAMAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Slovakya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İngiltere Slovakya MAÇI NEREDE OYNANACAK

İngiltere Slovakya maçı Köln'da, RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak.