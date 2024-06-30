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İngiltere Slovakya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İngiltere Slovakya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İngiltere Slovakya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler İngiltere Slovakya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İngiltere Slovakya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, İngiltere Slovakya maç özeti!

İngiltere Slovakya maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İngiltere Slovakya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler İngiltere Slovakya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İngiltere Slovakya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, İngiltere Slovakya maç özeti haberimizde...

İNGİLTERE SLOVAKYA MAÇ ÖZETİ

İngiltere Slovakya maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

İNGİLTERE SLOVAKYA MAÇI GENİŞ ÖZETİ

İngiltere Slovakya maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

İNGİLTERE SLOVAKYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İngiltere Slovakya maçı sonucu:

İngiltere Slovakya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İngiltere Slovakya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

İNGİLTERE SLOVAKYA MAÇI NE ZAMANDI?

İngiltere Slovakya maçı 30 Haziran Haziran 2024 Pazar günü oynandı.

İNGİLTERE SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İngiltere Slovakya maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.

Osman Demir
Osman Demir
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